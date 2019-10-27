Üçe katladı

Katlanabilir ekranlı cihaz pazarına yeni bir oyuncu daha girmeye hazırlanıyor. Ancak Çinli TCL'nin geliştirdiği yeni telefon diğerlerinden bir 'kat' daha farklı. Çünkü bu telefon üçe katlanıyor. Çinli teknoloji firması TCL, geliştirdiği katlanabilir ekranlı yeni telefonunun prototipini tanıttı.
- Ekonomi
- 27.10.2019
- Gazete
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