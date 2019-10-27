Türkiye cazibe merkezi oldu

Türkiye'de emlak piyasasındaki hareketliliği son yıllarda yabancı yatırımcı belirliyor. Özellikle Arapların İstanbul'a ve Türkiye'nin her bölgesine ilgisi devam ederken Avrupa ve Çin'den de talep gelmeye başladı. Emlak Uzmanı Rodi Kayım, İstanbul ve Türkiye'nin tatil bölgelerinden birçok Avrupalının ev sahibi olduğunu, hatta büyük projelere yatırım yaptığını Çinlilerin de emlak sektörüne ilgi duyduğunu söyledi.
- Ekonomi
- 27.10.2019
- Gazete
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