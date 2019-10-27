Mağduriyet bitiyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ finansörü olduğu için el konulan Dumankaya İnşaat'ta 400 mağdur vatandaşın evini alma aşamasında olduğunu söyledi. Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur olduğunu anlatan Gülal, "Bir proje tamamlandı. Mağduriyet giderildi. Diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor" dedi.
- Ekonomi
- 27.10.2019
- Gazete
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