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Mağduriyet bitiyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ finansörü olduğu için el konulan Dumankaya İnşaat'ta 400 mağdur vatandaşın evini alma aşamasında olduğunu söyledi. Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur olduğunu anlatan Gülal, "Bir proje tamamlandı.

Mağduriyet bitiyor
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ finansörü olduğu için el konulan Dumankaya İnşaat'ta 400 mağdur vatandaşın evini alma aşamasında olduğunu söyledi. Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur olduğunu anlatan Gülal, "Bir proje tamamlandı. Mağduriyet giderildi. Diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor" dedi.

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