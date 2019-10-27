Konut faizine 1.09’a indirdi

ING Türkiye, konut kredisi faizini 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1.09'a indirdi. Kampanyadan mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek. ING Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olması için faiz oranlarımızı güncelledik" dedi.