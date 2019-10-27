Kaçak yapıya geçit yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız." dedi. Kurum, şu anda 1100 olan imar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100'e çıkarmış olacaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: "İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi şehirlerimize kentin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak."