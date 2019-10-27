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Kaçak yapıya geçit yok

Çevre ve , kaçak yapılar için imar denetçilerinin görevde olduğunu belirterek, ‘Her an 7/24 sahada olacağız’. Bakan Kurum, Bodrum başta olmak üzere birçok bölgedeki kaçak yapıların yıkıldığını söyledi.

Kaçak yapıya geçit yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız." dedi. Kurum, şu anda 1100 olan imar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100'e çıkarmış olacaklarını bildirdi. Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu: "İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi şehirlerimize kentin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak."

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