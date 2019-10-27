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Hedef 150 bin kadın girişimci

Türkiye'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı.

Hedef 150 bin kadın girişimci
Türkiye'de kadınların iş yaşamına daha fazla katılabilmelerini sağlamak amacıyla KAGİDER tarafından İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı projesi başlatıldı. Proje kapsamında tüm girişimci iş kadınlarının yer alacağı bir ortak network havuzu oluşturulması planlanırken, proje sonunda kadın girişimci sayısının da 150 bini aşması hedefleniyor. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, kadınların ihtiyaç duyacakları bilgilere ulaşmaları, iş pazarlarına erişmeleri ve tecrübelerini birbirlerine aktarabilmeleri için başlattıkları proje kapsamında kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini anlattı.


BARIŞ ŞİMŞEK

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