Garanti Bankası mobil ve internet bankacılığından işlem yapmak isteyen pek çok kişi "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajıyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında bilgi edinmek isteyenler Garanti Bankası internet uygulaması neden açılmıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında resmi açıklama bankanın sosyal medya hesaplarından yapıldı. İşte o açıklama...

GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.