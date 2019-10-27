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  • 27.10.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 22:22

internet uygulaması neden açılmıyor, neden çöktü? Garanti Bankası'ndan açıklama geldi!

'nın mobil uygulaması ve resmi internet sitesinin çökmesiyle birlikte işlem yapacak olan vatandaşlar Garanti Bankası internet uygulaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında Garanti Bankası internet uygulaması neden açılmıyor sorusu bulunuyor. Konu hakkında Garanti Bankası'ndan açıklama geldi.

Garanti Bankası internet uygulaması neden açılmıyor?

mobil ve internet bankacılığından işlem yapmak isteyen pek çok kişi "Şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz" mesajıyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında bilgi edinmek isteyenler Garanti Bankası internet uygulaması neden açılmıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu hakkında resmi açıklama bankanın sosyal medya hesaplarından yapıldı. İşte o açıklama...

GARANTİ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Garanti Bankası'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

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