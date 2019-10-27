Bugünkü
Takvim

Akbank’tan 259 milyar TL

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektörün büyümesine destek olmayı sürdürdük" dedi.

Akbank’tan 259 milyar TL
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Reel sektörün büyümesine destek olmayı sürdürdük" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAkbank’tan 259 milyar TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri