Yoksula destek Aile, Bakanlığı'nca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak.

Aile, Bakanlığı'nca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak. Bu çerçevede, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardım Artı döneminde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız" diye konuştu.