Bugünkü
Takvim

Vatandaşın devlete borcu indi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği'ne göre; yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, dünden yıllık yüzde 19 olarak belirlendi.

Vatandaşın devlete borcu indi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği'ne göre; yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, dünden yıllık yüzde 19 olarak belirlendi. Yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına dünden itibaren yüzde 19 tecil faizi uygulanacak. Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarında, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yüzde 19 tecil faizi geçerli olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriVatandaşın devlete borcu indi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri