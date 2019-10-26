Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği'ne göre; yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, dünden yıllık yüzde 19 olarak belirlendi. Yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına dünden itibaren yüzde 19 tecil faizi uygulanacak. Tebliğin yayımından önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacaklarında, tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yüzde 19 tecil faizi geçerli olacak.
- Ekonomi
- 26.10.2019
- Gazete
Vatandaşın devlete borcu indi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Tahsilat Genel Tebliği'ne göre; yıllık yüzde 22 olarak uygulanan tecil faizi oranı, dünden yıllık yüzde 19 olarak belirlendi.
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