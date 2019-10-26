Kuyumda taksit sayısı 8’e çıktı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kuyum harcamalarında taksit sayısını artırdı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla yapılacak basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kuyum harcamalarında taksit sayısını artırdı. BDDK'dan yapılan açıklamada, "Kredi kartlarıyla yapılacak basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi. Karar, kuyumcuları sevindirdi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, "Karar satışlara doping etkisi yapar" dedi. TÜM MANŞETLER