Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.
- Ekonomi
- 26.10.2019
- Gazete
Gecikenin maaşı kesintiye uğrar | İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kimlere verilir, maaş kaç TL oldu?
Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmak gerekiyor? İşsizlik maaşında hangi süreler önemli? Detaylar haberimizde...
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