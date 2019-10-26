Bugünkü
Takvim

Gecikenin maaşı kesintiye uğrar | maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kimlere verilir, maaş kaç TL oldu?

'de çalışanların güvencelerinden birisi de maaşı. Peki işsizlik maaşı nasıl alınır, şartları neler? İşsizlik maaşı almak için nereye başvurmak gerekiyor? İşsizlik maaşında hangi süreler önemli? Detaylar haberimizde...

Gecikenin maaşı kesintiye uğrar
Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İŞKUR kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan ya da haklı fesihle ayrılan çalışanlara son 3 yıldaki prim gün sayılarına göre 10 aya kadar maaş ödüyor. Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGecikenin maaşı kesintiye uğrar | İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları nelerdir? İşsizlik maaşı kimlere verilir, maaş kaç TL oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri