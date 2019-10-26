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Ev desteğinde yeni dönem

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek için başlatılan ve 25 bin liraya varan devlet katkısı içeren konut hesabı sistemi yeniden düzenlendi. Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek.

Ev desteğinde yeni dönem
İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek için başlatılan ve 25 bin liraya varan devlet katkısı içeren konut hesabı sistemi yeniden düzenlendi. Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek. Birikim, konut alımı hesabın bulunduğu bankaya belgelendiği anda, konutu satan kişiye aktarılabilecek.

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