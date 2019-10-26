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Chip-paralar kaybolmuyor

AXESS'in yeni uygulamasıyla chipparalar silinmeyecek. Axess'in kaybolmayan chip-paraları ile sektörde yeniliğe imza attığına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de her 10 işlemden 1'inde tercih ediliyor." dedi.

Chip-paralar kaybolmuyor
AXESS'in yeni uygulamasıyla chipparalar silinmeyecek. Axess'in kaybolmayan chip-paraları ile sektörde yeniliğe imza attığına dikkat çeken Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de her 10 işlemden 1'inde tercih ediliyor. Yıl boyunca kampanyalarımızı takip eden Axess sahiplerine milyonlarca lira chip-para kazandırıyoruz. Şimdi Axess sahipleri için benzersiz bir dönem başlıyor. Kampanyalardan kazanılan chip-paralar silinmeyecek, Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın biriktirecek" dedi.

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