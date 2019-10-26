Banka komisyonuna tırpan Bankaların tüketiciyi bezdiren ücret ve komisyon ile hizmet bedellerine neşter vuruluyor. Meclis’e sevk edilecek yasa teklifi ile tüm banka ücretlerinde tavanı Merkez Bankası belirleyecek. Fahiş ücretlere son verilecek.

Bankaların tüketiciyi bezdiren ücret ve komisyon ile hizmet bedellerine neşter vuruluyor. Özellikle kredilerden alınan masraflar ile fahiş havale ücretleri için Merkez Bankası devreye girecek. AK Parti, hazırladığı yasa teklifini önünüzdeki günlerde TBMM gündemine taşıyacak. Yeni düzenleme ile bankacılık sisteminde tüketiciyi mağdur eden uygulamalara son verilecek. Kredi kullanımından proje finansmanına kadar birçok konu yeniden düzenlenecek. Düzenlemeler içerisinde ücret ve komisyonlar da yer alıyor. Bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret, masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranlarını tespit etmeye Merkez Bankası yetkili olacak. Bu yılın ilk 9 ayında bankalar 10.5 milyar lira komisyon aldı.





ZÜBEYDE YALÇIN