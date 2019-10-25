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Üreticiye yeni destek yağacak

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 27 lira destek sağlanacak.

Üreticiye yeni destek yağacak
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan üreticilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 27 lira destek sağlanacak. Üreticilere, dekar başına olmak üzere, çeltik ve kütlü pamuk için 66 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 26 lira, patates için 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 30 lira verilecek.

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