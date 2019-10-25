Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Dijital Dönüş Ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kuruldu.
- Ekonomi
- 25.10.2019
- Gazete
Siber Güvenlik Dairesi geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Dijital Dönüş Ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kuruldu.
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