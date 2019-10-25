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Siber Güvenlik Dairesi geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Dijital Dönüş Ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Siber Güvenlik Dairesi geliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle 4 Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne yeni görevler verildi. Dijital Dönüş Ofisi Başkanlığı, Kamuda Dijital Dönüş Ofisi olarak belirlendi. Ofis bünyesinde Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kuruldu.

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