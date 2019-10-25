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Otomobil satışları katlandı

Kamu larının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası', diğer markaların da fiyat politikalarında indirime gitmesi sayesinde otomobil satışları Ekim'de bir önceki aya göre katlandı.

Otomobil satışları katlandı
Kamu larının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası', diğer markaların da fiyat politikalarında indirime gitmesi sayesinde otomobil satışları Ekim'de bir önceki aya göre katlandı. 'da Citroen, Hyundai, Honda, Kia ve Mazda'nın satış ve servis hizmetini veren şirketin sahibi Turgut İnal, satışların Eylül ayına göre yüzde 100 arttığını, talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini vurgulayarak, "Çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Bu kadarını beklemiyorduk. Bu hızla giderse yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm markaların stokları biter, araç kalmaz" diye konuştu.

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