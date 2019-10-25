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Gece çalışan kadına servis zorunlu mu?

'na göre; işverenin işçilere servis sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Peki işveren mesaisi gece biten çalışanlara servis sağlamak zorunda mı? Detaylar haberimizde...

Gece çalışan kadına servis zorunlu
Tekstil sektöründe çalışıyorum. Mesaimiz gece bitiyor, o saatte eve gitmek için araç bulamıyoruz. İşveren çalışanlarına servis sağlamak zorunda mıdır?

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