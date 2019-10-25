Gece çalışan kadına servis zorunlu mu?

İş Kanunu'na göre; işverenin işçilere servis sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Peki işveren mesaisi gece biten çalışanlara servis sağlamak zorunda mı? Detaylar haberimizde... Tekstil sektöründe çalışıyorum. Mesaimiz gece bitiyor, o saatte eve gitmek için araç bulamıyoruz. İşveren çalışanlarına servis sağlamak zorunda mıdır? İş Kanunu'na göre; işverenin işçilere servis sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde çalışanların işyerine servis ile getirilip götürüleceğine hüküm bulunması durumunda işverenin servis sağlama zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun dışında servis hizmeti sağlamanın zorunlu olduğu tek durum, gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme zorluğu bulunan işyerleri, gece postalarında çalıştıracakları kadın çalışanları, sağlayacakları uygun araçlarla ikametgahlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp getirmekle yükümlüdür. ekonomi@takvim.com.tr FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.