Çarkı döndür hediyeyi kap Mobilya sitesi MODOKO, 50'nci yılına özel 'Hediye Çarkı' kampanyası düzenledi. 350 mağazanın katılımıyla yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar hediye çarkını çevirmeye hak kazanıyor. T

Mobilya sitesi MODOKO, 50'nci yılına özel 'Hediye Çarkı' kampanyası düzenledi. 350 mağazanın katılımıyla yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar hediye çarkını çevirmeye hak kazanıyor. Tüketiciler bu sayede binlerce hediyeden birini anında kazanma şansını yakalıyor. TÜM MANŞETLER