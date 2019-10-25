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Çarkı döndür hediyeyi kap

Mobilya sitesi MODOKO, 50'nci yılına özel 'Hediye Çarkı' kampanyası düzenledi. 350 mağazanın katılımıyla yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar hediye çarkını çevirmeye hak kazanıyor. T

Çarkı döndür hediyeyi kap
Mobilya sitesi MODOKO, 50'nci yılına özel 'Hediye Çarkı' kampanyası düzenledi. 350 mağazanın katılımıyla yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar hediye çarkını çevirmeye hak kazanıyor. Tüketiciler bu sayede binlerce hediyeden birini anında kazanma şansını yakalıyor.

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