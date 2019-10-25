Çarkı döndür hediyeyi kap

Mobilya sitesi MODOKO, 50'nci yılına özel 'Hediye Çarkı' kampanyası düzenledi. 350 mağazanın katılımıyla yıl sonuna kadar sürecek olan kampanyada, 5 bin lira ve üzeri alışveriş yapanlar hediye çarkını çevirmeye hak kazanıyor. Tüketiciler bu sayede binlerce hediyeden birini anında kazanma şansını yakalıyor.
- Ekonomi
- 25.10.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.