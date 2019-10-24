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  • 24.10.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 11:20

haberi geldi! 2 özel faiz düşürdü 24 Ekim en uygun açıklaması

Merkez sı’nın kredi faizleri için bugün yapacağı toplantı öncesinde 2 özel banka konur kredisi faiz oranlarını indirdi. Bu bağlamda KuveytTürk de kullandırdıkları konut aylık finansman oranlarını 120 aya kadar kullanımlarda yüzde 1.11 seviyesine indirdiğini açıklamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise 1.04 oranına indirdi. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. faiz toplantısı bugün yapılıyor. Faiz indiriminin saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. İşte 24 Ekim en uygun detayları

Yeni faiz indirim haberi geldi! 2 özel banka faiz düşürdü

Kredi faiz oranları indirimi kamu bankaları ile başladı ve özel bankalar ile devam etti. Özel bankalar konut kredisi için faiz oranlarını 1.01'e kadar indirdi. Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50'ye çekilmesi yönünde. Ekonomistlerin beklenti ortalaması 100 baz puan olurken, indirimi beklemeyen küçük bir kesim de var. En yüksek beklenti ise 200 baz puan. Merkez Bankası'nın Temmuz ayında başlattığı faizlerde indirim kredi faizlerine değişik oranlarda yansımıştı.

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