Kredi faiz oranları indirimi kamu bankaları ile başladı ve özel bankalar ile devam etti. Özel bankalar konut kredisi için faiz oranlarını 1.01'e kadar indirdi. Piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarına çevrildi. Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50'ye çekilmesi yönünde. Ekonomistlerin beklenti ortalaması 100 baz puan olurken, indirimi beklemeyen küçük bir kesim de var. En yüksek beklenti ise 200 baz puan. Merkez Bankası'nın Temmuz ayında başlattığı faizlerde indirim kredi faizlerine değişik oranlarda yansımıştı.

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