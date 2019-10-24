Vodafone’dan 500 milyon TL

Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı duyurdu. Vodafone'un sektörde bir ilk olan yeni platformunda, seyahatten alışverişe 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı 69 markanın teklifleri sunuluyor. Platformun 5 yılda 500 milyon lira değer yaratması hedefleniyor.
- Ekonomi
- 24.10.2019
- Gazete
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