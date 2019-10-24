Tüketici güven endeksi arttı Tüketici güven endeksi Ekim'de artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, geçen aya göre yüzde 2.1 arttı. Eylül'de 55.8 olan endeks değeri Ekim'de 57'ye yükseldi.

Tüketici güven endeksi Ekim'de artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, geçen aya göre yüzde 2.1 arttı. Eylül'de 55.8 olan endeks değeri Ekim'de 57'ye yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1.1 artarak 74.8 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi 71'den 73.4'e çıktı.