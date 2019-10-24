TOKİ dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirlilere hedefleyerek konut inşa etmeyi devam ettiren Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 26 için 2 binden fazla konutu satışa çıkardı. Bu konutların fiyatları 83 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Ayrıca TOKİ'nin satışa sunduğu çıkardığı projelerden 7 bin TL peşinatla konut sahibi olmak mümkün. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

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