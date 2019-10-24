Son dönemlerde doların inişli ve çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle insanlar altına yatırım yapıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasının ardından dolarda düşüş yaşanmaya başladı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte dolar ve eurodaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. İşte 24 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?