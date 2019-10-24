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  • 24.10.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 18:34

Son dakika: 24 Ekim çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram altın canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Son dönemlerde altın vatandaşlar tarafından güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. ndaki son durum özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Altın alıp yatırım yapan binlerce vatandaş şimdilerde çeyrek, tam, Cumhuriyet, hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 24 Ekim çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram altın canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalardaki son durum...

Faiz kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum, Merkez Bankası'nın faiz kararını ardından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Altın fiyatlarında karışık seyir devam ediyor. İşte çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram altın canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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