Son dakika: 24 Ekim çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram altın canlı alış satış fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki son durum, Merkez Bankası'nın faiz kararını ardından merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e çekti. Altın fiyatlarında karışık seyir devam ediyor. İşte çeyrek, tam, Cumhuriyet, gram altın canlı alış satış fiyatı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?