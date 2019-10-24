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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kış gelmeden başlayan 'kış indirimlerinin' gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kampanya oyunu
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kış gelmeden başlayan 'kış indirimlerinin' gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Aldatıcı indirim kampanyalarının tüketicinin güvenini zedelediğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi ürünler eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşı yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına düzenleme getirilmeli."

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