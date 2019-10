Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencileri Mert Can Yüce, Enes Ateş ve Onur Özel'in Erciyes Teknopark'la tanıştıktan sonra geliştirerek yerli ve milli imkanlarla tasarladığı 'Multi Puzzle' oyunu, Amerika'nın tanınmış oyun şirketlerinin dikkatini çekti. Mert Can Yüce, Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması'nda ikinci olduklarını belirterek, "New York'ta düzenlenen İş Fikri Hızlandırma Programı'na katıldık. Amerika'da tanınan ünlü bir yayıncı oyun firması bizimle iletişime geçti ve oyunumuzu Amerika'da tanıtmak istediklerini söylediler. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor" dedi. 1 yıl içerisinde 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmak istediklerini dile getiren Onur Özel ise "Şu anda prototipi tamamlamış bulunmaktayız. Oyunumuzu herkese açmak için yıl sonuna kadar çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.