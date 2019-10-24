Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi kararları ile vatandaşlar konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerine yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar ise faizsiz kredi alma peşinde. Bu bağlamda faizsiz ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar, ülkemizde son dönemde en çok öne çıkan finans kuruluşları arasında yer almaktadır. Gerek kamu bankaları gerekse özel bankalar arasında yer alan ve müşterilerine faiz oranı uygulamadan finansman desteği sunan bankaların sundukları kampanyalar da büyük oranda ilgi görmektedir. Faizsiz kredi veren finans kuruluşları, İslam dinine göre haram kılınan faiz sistemi olmadan acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen müşteriler tarafından ilk tercih olarak görülmektedir. Peki faizsiz ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte şartlar

Ülkemizde katılım bankası olarak faaliyetlerini sürdüren finans kuruluşları şunlardan oluşmaktadır:

• Ziraat Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye Finans Katılım Bankası

• Albaraka Türk Katılım Bankası