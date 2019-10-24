Faizsiz ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi veren bankalar, ülkemizde son dönemde en çok öne çıkan finans kuruluşları arasında yer almaktadır. Müşterilerine faiz oranı uygulamadan finansman desteği sunan bankaların sundukları kampanyalar da büyük oranda ilgi görülmektedir. Tüm dünyada adı İslam bankaları olarak da geçen bu bankalar, ülkemizde katılım bankası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu tür bankalar, sektördeki diğer bankalardan farklı olarak müşterilerine hizmet vermektedir. Nitekim bankaların her birinde kullanılan "katılım" ibaresi, yaptıkları bankacılık faaliyetlerini açıklamaktadır. Buna göre katılım bankalarında kâr ve zarara katılma prensibi hakimdir. Dolayısıyla bu tür bankaların müşterileri, bankanın ticari faaliyetlerinde uygulanan kazanç ve giderlere belirli oranlarda katılım gerçekleştirerek finansman destekleri kullanabilmekte, bu vesileyle de İslami şartlara uygun olarak faizsiz kredi kullanabilmektedir.

Ülkemizde katılım bankası olarak faaliyetlerini sürdüren finans kuruluşları şunlardan oluşmaktadır:

• Ziraat Katılım Bankası

• Vakıf Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye Finans Katılım Bankası

• Albaraka Türk Katılım Bankası