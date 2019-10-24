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  • 24.10.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 17:45

2020'de oranı açıklandı

ve 2020 brüt net oranları araştırılmaya devam ediliyor. 2020 asgari ücret maaşı ne kadar olacağı ise merak edilmeye başlandı. Peki, asgari ücret zammı yüzde 9.06 mı olacak? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bu bağlamda eğer primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücret barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir.

2020'de asgari ücret zam oranı açıklandı

1 Ekim'de açılan Meclise götürülecek tasarılar içerisinde asgari ücret formülü de yer almakta.. Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Bir insanın temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma, ısınma, giyinme, ulaşım ve eğitim gibi gereksinimlerden kaynaklanan masrafları karşılayabilmesi için, çalışmalarına karşılık verilen en düşük ücret anlamına gelen asgari ücret bu doğrultuda düzenlenmiştir. Yıllık enflasyon rakamlarına bakılarak belirlenen asgari ücret geçtiğimiz 2018 yılında net aylık 1.603,12 TL'ydi. 2019 yılı için %26,05 oranında zam gerçekleşmişti. Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak olan zam oranı milyonlarca asgari ücretle çalışanı ya sevindirecek ya da hüsrana uğratacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da asgari ücret görüşmelerinde kimler olacak.

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