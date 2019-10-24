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  • 24.10.2019 12:46
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:46

Ardı ardına kredi leri indirim fırsatı! Ziraat, Vakıfbank, ihtiyaç, konut ve

Kredi oranları için indirim kararı bekleniyor. Bu bağlamda bugün piyasalarda gözler bu hafta Türkiye Cumhuriyet ’nın () ve Avrupa Merkez sı’nın faiz kararlarına çevrildi. Beklenti ortalaması 100 baz puanlık bir indirimle politika faiz oranının 15.50’ye çekilmesi yönünde. Ard arda gelen faiz müjdelerinin ardından vatandaşlar en uygun kredi veren bankaları araştırıyor. Konut ve ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, en güncel bilgilere sahip olmak istiyor. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Peki, güncel faiz oranları nasıl? İşte , Vakıfbank, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faizlerinde art arda indirim müjdesi! İhtiyaç, konut, taşıt...

Kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halbank'ın ardından özel bankalarda da faiz indirimi haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, güncel faiz oranlarında son durum nedir? İşte 24 Ekim Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranları... Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgiye göre aylık ortalama taşıt kredi faiz oranları haziran başında yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbir ve kararlar, kamu bankalarının destekleyici adımları otomotiv sektöründe hareketlenmeyi sağladı. Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.

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