TOKİ'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. TOKİ'den ev almak için öncelikli olarak T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir seneden az olmamak koşuluyla ikamet etmek TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak. Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün ya da müstakil bir konutunun olmaması Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 lira olması gerekiyor.

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