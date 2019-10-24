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  • 24.10.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:30

'den 7 bin lira peşinat ve 305 lira taksitle evler!

dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda dar gelirlilere hedefleyerek konut inşa etmeyi devam ettiren İdaresi (), 26 için 2 binden fazla konutu satışa çıkardı. Bu konutların fiyatları 83 bin, taksiti ise 345 liradan başlıyor. Ayrıca TOKİ'nin satışa sunduğu çıkardığı projelerden 7 bin TL peşinatla konut sahibi olmak mümkün. Söz konusu duyurular TOKİ resmi internet sayfası üzerinden yayınlandı. Konutların detayları , ödeme planları ve diğer detaylara TOKİ'nin toki.gov.tr resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Ucuza ev sahibi olmak isteyen vatandaşların son başvuru tarihlerine kadar başvurması gerekiyor. Peki TOKİ dar gelirli konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ'den 7 bin lira peşinat 305 TL taksitle evler!

TOKİ'den vatandaşlara iyi haber geldi. 81 proje için başvuruları alan TOKİ, en ucuzu 83 bin TL 'den vatandaşları ev sahibi yapıyor. Ayda 305 TL taksitle konut satışı kampanyasının detayları haberimizde. TOKİ'den ev almak için öncelikli olarak T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde, bir seneden az olmamak koşuluyla ikamet etmek TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak. Kendisine, eşine ve/ veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün ya da müstakil bir konutunun olmaması Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmak, aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 500 lira olması gerekiyor.

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