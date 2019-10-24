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  • 24.10.2019 21:07
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 21:16

24 Ekim MPİ açıklandı! 13 milyon 500 liralık ikramiye geçen hafta...

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün bayilerden büyük ikramiyeyi kazanmak için loto oynayan vatandaşlar heyecanla nı bekliyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te mpi.gov.tr'den yapılan çekilişle sonuçlar belirlendi. Peki, haftanın sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte 24 Ekim MPİ çekiliş sonuçları...

24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 13 milyon 500 liralık ikramiye geçen hafta...

17 Ekim Perşembe günü yapılan çekilişlerde 13 milyon 500 bin liralık ikramiyeyi Burdur'un Bucak ilçesindeki bir talihli kazandı. Büyük ikramiyenin Burdur'a gitmesinin ardından gözler 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. Peki, 24 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın sonuçları...

24 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 1 - 4 - 11 - 15 - 17 - 31

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