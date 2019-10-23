Taşeron işçilerden kadro alamayanların sorunları ve kadroya geçen işçilerin maaş zammı sorunu TBMM gündemine geldi. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe giren kararda KİT taşeronlarına kadro meselesine de yer verildi. Bu habere taşeron işçileri heyecanlandırdı. Taşeron son dakika kadro haberleri bu sayfada.

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