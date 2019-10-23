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  • 23.10.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 16:05

Mecliste ve KİT'lere kadro açıklaması

4/D'li taşeron işçi ve KİT'lere kadrolarla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda mecliste ve KİT'lere kadro açıklaması yapıldı. Taşeron işçilerin maaşlarına miktarında zam yapılması konusunda henüz bir açıklama gelmedi. gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Aynı zamanda KİT'lerin kadroya alınması 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na alındı. Kadro için sınava girilecek. Taşeron işçiler, sınavda başarılı olmaları durumunda halihazırda görev yaptıktan teşebbüs ve bağlı ortaklıklarında işçi statüsünde istihdam edilecek.

Mecliste taşeron maaş zammı ve KİT'lere kadro açıklaması

Taşeron işçilerden kadro alamayanların sorunları ve kadroya geçen işçilerin maaş zammı sorunu TBMM gündemine geldi. Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe giren kararda KİT taşeronlarına kadro meselesine de yer verildi. Bu habere taşeron işçileri heyecanlandırdı. Taşeron son dakika kadro haberleri bu sayfada.

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