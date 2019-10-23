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  • 23.10.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 18:50

! 23 Ekim dolar ve kaç TL, ne kadar oldu? İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı

Özellikle son dönemlerde piyasalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen dolar global piyasalarda güven kaybetmeye ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazancıyla 99.785,16 puandan tamamladı. Bu kapsamda piyasaları yakından takip eden vatandaşlar 23 Ekim dolar ve kaç TL, ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte piyasalarda canlı alış satış fiyatı...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum nedir?

Doların dengesiz grafikler çizmesi nedeniyle Türkiye'de insanlar genellikle altın alıp yatırım yapmayı tercih ediyor. Dolar alış satış fiyatı ve euro alış satış fiyatını merak eden insanlar piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Arama motorlarında bu kapsamda 23 Ekim dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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