Doların dengesiz grafikler çizmesi nedeniyle Türkiye'de insanlar genellikle altın alıp yatırım yapmayı tercih ediyor. Dolar alış satış fiyatı ve euro alış satış fiyatını merak eden insanlar piyasalardaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. Arama motorlarında bu kapsamda 23 Ekim dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?