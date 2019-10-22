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  • 23.10.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:20

ve Bağkur emeklisi alma şartları nedir? Kira yardımını kimler nasıl alacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, kirada oturan emeklilere kira yardımı desteği için bir araya geldi. Eğer talep hayata geçirilirse, konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Peki ? Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu anlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı.

Emekliye kira yardımı ve zam! Kira yardımını kimler alacak?

Emekliler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek zam, seyyanen zam derken şimdi de kira ve ev desteği müjdesi geldi. Bu anlamda Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. TÜED ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımını hangi emekliler alabilecek? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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