Emekliler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ek zam, seyyanen zam derken şimdi de kira ve ev desteği müjdesi geldi. Bu anlamda Türkiye Emekliler Derneği kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor. Bu arada vatandaşlara düşük taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdı. TÜED ise bu oranın yüzde 50'ye çıkarılmasını talep ediyor. Peki SGK SSK Bağkur emeklisi kira ev desteği alma şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? Kira yardımını hangi emekliler alabilecek? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

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