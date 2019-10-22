Bugünkü
Takvim

Memura 'ta 3’lü kazanç

Milyonlarca memura ’ta yüzde 4’lük ma ilaveten yüzde 2.3 farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da zamlanacak. 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 481 lirayı bulabilecek...

Memura 3’lü kazanç
Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 ve farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş ve çocuk yardımı maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Ayrıca eş yardımında bir artış da yeni göstergeden gelecek. Memurlara 'ta yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini fark için ipucu veriyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 7.3 olacak, memurlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.3 fark çıkacak. Ocak'ta memurların aile yardımı da artacak. Gösterge zammı ve yüzde 6.3'lük katsayı artışı ile halen 295,45 lira olan eş yardımı 334,54 liraya çıkarabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,58 liraya yükselecek.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemura Ocak'ta 3’lü kazanç
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri