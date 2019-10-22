Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eş ve çocuk yardımı maaş katsayısındaki yükselişle zamlanacak. Ayrıca eş yardımında bir artış da yeni göstergeden gelecek. Memurlara Ocak'ta yüzde 4 artış ve 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini fark için ipucu veriyor. Buna göre, 6 aylık enflasyon yüzde 7.3 olacak, memurlara yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 2.3 fark çıkacak. Ocak'ta memurların aile yardımı da artacak. Gösterge zammı ve yüzde 6.3'lük katsayı artışı ile halen 295,45 lira olan eş yardımı 334,54 liraya çıkarabilecek. 0-6 yaş arası için çocuk yardımı 73,58 liraya yükselecek.
- Ekonomi
- 22.10.2019
- Gazete
Memura Ocak'ta 3’lü kazanç
Milyonlarca memura Ocak’ta yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 2.3 enflasyon farkı çıkması beklenirken, aile yardımı da zamlanacak. 2 çocuklu memurun aile yardımı aylık 481 lirayı bulabilecek...
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