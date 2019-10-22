Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, kirada oturan emeklilere kira yardımı desteği için bir araya geldi. Eğer talep hayata geçirilirse, TOKİ konutlarında emekli kontenjanı yüzde 50'ye çıkarılacak. Muhtaçlara her ay kira yardımı yapılacak. Peki kira yardımını hangi emekliler alabilecek? Emekliye kira ve yakacak yardımı ile ilgili bir talep iletildi. Bu anlamda TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu: Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması. Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı şeklinde açıklama yapıldı.

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ