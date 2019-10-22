İşçi alana kredi Ziraat, Halkbank ve VakıfBank; 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere düşük faizli, uzun vadeli kredi verecek. Yeni paket kapsamında ilave işçi alımındaki maliyetler düşürülecek.

Kamu bankalarının hazırladığı paket kapsamında 10 ve üstü işçi çalıştıran firmalara düşük faizli, vade avantajlı kredi kullandırılacak. Yeni istihdam sağlanması durumunda oluşacak maliyeti azaltacak olan kredi paketi; tekstil, ayakkabıcılık, turizm, inşaat, çağrı merkezleri ve bilişim başta olmak üzere emek yoğun sektörleri kapsayacak. YEP'te yer alan yarım kalmış inşaatların tamamlanmasına yönelik destek sağlanacak. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, 3 kamu bankasının istihdama destek için yeni bir paket üzerinde çalıştığını belirterek, Kısa zaman içerisinde Bakanlığımız açıklar" dedi.







HAZAL ATEŞ