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  • 23.10.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 09:10

İntibak müjdesi! Bağkur ne kadar? sı çıktı mı?

ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. , sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Esnafın emekli olabilmesi için gerekli olan 9000 gün prim sayısını, 7200'e indirecek teklif, 'e sunulacak. sının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi. TBMM'nin açılmasıyla intibak yasası için adım atılması bekleniyor. 'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor.

İntibak bekleyenlere 5 müjde birden

SGK SSK ve Bağkur emeklilerinin büyük bir dikkatle beklediği intibak yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda intibak yasası çıktı mı şekilde aramalar yoğunlaştı. İntibak bekleyenlere müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu durumda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi. Peki SGK Bağkur emekli intibak maaş zammı ne oldu? İntibak nedir, kimler alabilir?

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