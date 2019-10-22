Altın fiyatları son dakika! 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatları hakkındaki son durum yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Yatırım amacıyla altın alan pek çok vatandaş altın fiyatları hakkında araştırmalarına devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 455,00 lira, Cumhuriyet altını 1.865,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 280,00 liradan işlem gördü. Peki, 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika! 22 Ekim gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?