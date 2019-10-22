30 bin yeni milyoner Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Ağustos sonunda 2018 yıl sonuna göre yaklaşık 30 bin arttı. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Ağustos sonunda 2018 yıl sonuna göre yaklaşık 30 bin arttı. Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı.



OKUL PANSİYONLARI % 8.9 ZAMLANACAK

Milli Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8.6 artış olacak. 2020 bütçesine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8.6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarda pansiyon ücretleri yüzde 8.7 oranında artacak ve 4 bin 110 lira olacak.



2B'DEN 3 YILDA 1.7 MİLYAR TL

2B taşınmazlarının satışından 3 yılda 1 milyar 749 milyon 92 bin lira gelir sağlanması öngörülüyor. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre; gelecek yıl 2B taşınmazlarının satışından 661.3 milyon lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından yaklaşık 100.4 milyon lira olmak üzere yaklaşık 762 milyon lira gelir bekleniyor.



İMAR YETKİSİ TEK ELDE TOPLANIYOR

AK Parti'nin, yerel yönetimler için hazırladığı yasa teklifinde imar yetkisi belediye meclislerinde toplanırken, tek kişilik rant artırıcı imar değişiklikleri yapılamayacak. 20 kurumda olan imar planı yapma yetkisi sadece belediye meclisleri ile Çevre Bakanlığı yetkisine verilecek.



TOKİ KAMPANYASINA 15 BİN BAŞVURU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (14 bin 979 kişi yararlandı. Kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını aldı. 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Ağustos sonunda 2018 yıl sonuna göre yaklaşıkarttı. Yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı Ağustos sonundayükseldi. Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısıartarken, milyonerlerin toplam mevduatıçıktı.Eğitim'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8.6 artış olacak. 2020 bütçesine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarındaartışlayükselecek. Mesleki ve teknik okul ve kurumlarda pansiyon ücretlerioranında artacak veolacak.taşınmazlarının satışından 3 yıldagelir sağlanması öngörülüyor.'ne göre; gelecek yıl 2B taşınmazlarının satışından 661.3 milyon lira, Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışından yaklaşık 100.4 milyon lira olmak üzere yaklaşık 762 milyon lira gelir bekleniyor.Parti'nin, yerel yönetimler için hazırladığı yasa teklifindetoplanırken, tek kişilik rant artırıcı imar değişiklikleri yapılamayacak. 20 kurumda olan imar planı yapma yetkisi sadece belediye meclisleri ileyetkisine verilecek.Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcıları için hayata geçirilen yüzde 22 indirim kampanyasından. Kampanyaya katılım, bir önceki döneme göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Kampanya kapsamında 13 bin 175 kişi bütün borçlarını kapatıp tapularını aldı. TÜM MANŞETLER