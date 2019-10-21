Yaşlıya 678 TL Emekliler, memurlar Ocak zammını merakla beklerken; 2020'ye 65 yaş aylığı alanlar da gelir artışıyla başlayacak. İşte Takvim Gazetesi’nin 21 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarından derlediğimiz haberler…

Emekliler, memurlar Ocak zammını merakla beklerken; 2020'ye 65 yaş aylığı alanlar da gelir artışıyla başlayacak. Halen 637,79 lira olan 65 yaş aylığı, Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla (yüzde 4 zam + 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark) zamlanacak. Beklenti anketindeki enflasyon tahmini memurlara yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 2.3 enflasyon farkı yansıtılabileceğini gösterirken, buna göre 65 yaş aylığı 677,97 liraya ulaşacak. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor.



İSTANBUL ZİRVEDE

Bu yılın Ocak- Eylül döneminde Türkiye merkezli icra edilen geliş-gidiş seferleriyle taşınan yolcuların yüzde 22'si İstanbul Havalimanı'nı kullandı. Türkiye'deki tüm havalimanlarında 161 milyon 259 bin 453 kişi seyahat ederken, İstanbul Havalimanı'nda 35 milyon 574 bin yolcu ağırlandı.



KİĞILI'DAN YENİ MAĞAZA

Kiğılı, yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, İzmir Karşıyaka'da yer alan Hiltown'da mağaza açtı. Abdullah Kiğılı Exclusive Cut Hiltown mağazası, İzmir'deki 11'inci mağaza oldu.



SİGORTA HIZLANACAK

Türk Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun sektör adına büyük önem taşıdığını belirtti. Benli, kurumun hızlı ve etkin kararlar alacağını ve bu durumun sektöre olumlu yansıyacağını söyledi.



MOBİLYADA IRAK ATAĞI

TÜRKİYE'NİN üretimde iddialı olduğu mobilya sektörü, ihracatta da önemli mesafe kat ederek, 2014-2018 döneminde 14.2 milyar dolardan fazla dış satım gerçekleştirdi. En fazla ihracat 2.4 milyar dolarla Irak'a yapıldı.



GÜMRÜKTE YAPAY ZEKA TARAMASI

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek teknoloji projelerine bir yenisini ekleyeceklerini belirterek, "Gümrüklerde tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içi incelenebilecek" dedi.



ARAÇ HASAR KAYDI PTT'DE

PTT, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de müşterilerle paylaşmaya başladı. Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.



TESK'TEN SİCİL AFFI TALEBİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 'kara liste' nedeniyle krediye ulaşamadığını ileri sürerek, sicil affı getirilmesini istedi. Binlerce esnafın kara listede yer aldığını öne süren Palandöken, "Esnafımız için etkin bir sicil affı şart" dedi.



EN ÇOK HARÇ EV SATIŞINDAN

Devler, gelecek yıl vatandaştan 30 milyar 220 milyon 561 bin lira harç toplamayı hedefliyor. 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre; yeni yılda tahsil edilmesi beklenen yaklaşık 30.2 milyar liralık harcın, yaklaşık yüzde 53'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek.