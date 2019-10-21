Banka faiz oranlarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar konutlara yoğun bir ilgi gösterdi. Bu bağlamda ev satışları adeta patlama yaptı. Merkez Bankası faiz indirimi hamlesi sonrası kamu bankaları tarafından başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyaları konut kredisi stokunu rekor seviyelere taşıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki Odeabank, Denizbank, Ziraat, İş Bankası ve QNB Finansbank faiz oranları ne oldu? İşte güncel oranlar... Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99

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