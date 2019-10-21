Yıl sonu yaklaşırken, otomotiv firmaları kampanya yarışına girdi. 3 kamu bankasının 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' sektörü hareketlendirirken; firmalar kampanyalarıyla dikkatleri çekmeye çalışıyor.
- Ekonomi
- 21.10.2019
- Gazete
Otomotiv gaza bastı | İşte markaların yıl sonu fırsatları
Kamu bankalarının faiz indirimleri otomotiv pazarını hareketlendirirken, firmalar da kampanyalara hız verdi. Araç almak isteyenleri; sıfır faiz, 36 aya varan vade ve takas indirimi gibi fırsatlar bekliyor.
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