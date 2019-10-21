Bugünkü
Takvim

gaza bastı | İşte markaların yıl sonu fırsatları

Kamu larının indirimleri pazarını hareketlendirirken, firmalar da kampanyalara hız verdi. Araç almak isteyenleri; sıfır faiz, 36 aya varan vade ve takas indirimi gibi fırsatlar bekliyor.

Otomotiv gaza bastı
Yıl sonu yaklaşırken, otomotiv firmaları kampanya yarışına girdi. 3 kamu bankasının 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' sektörü hareketlendirirken; firmalar kampanyalarıyla dikkatleri çekmeye çalışıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriOtomotiv gaza bastı | İşte markaların yıl sonu fırsatları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri