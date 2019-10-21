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  • 21.10.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:22

MPİ 21 Ekim belli oldu! 268 bin liralık ikramiye iki bilete isabet etmişti

14 Ekim tarihinde yapılan çekilişlerde iki talihli 268 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Noter huzurunda Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü saat 21.15'te çekilişi gerçekleştirilen için heyecanlı bekleyiş son buldu. Bugün mpi.gov.tr'den canlı olarak yapılan çekilişlerin ardından sonuçlar açıklandı. İşte haftanın kazanan numaraları...

21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

Bugün bayilerden On Numara oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyordu. 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu kapsamda merakla araştırılan konular arasında 21 Ekim On Numara çekiliş sonuçları yer alıyor. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 21 Ekim tarihli On Numara sonuçları...

21 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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