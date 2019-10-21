Son dakika: EYT yasası ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda EYT ile ilgili son açıklama milyonları üzecek türden oldu. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyor. EYT haberleri her zaman olduğu gibi takvim.com.tr adresinde yer alıyor. Şimdi merak edilenler EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir oldu. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. Peki, EYT'de son durum nedir? İşte 21 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

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EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

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