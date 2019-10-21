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  • 21.10.2019 18:13
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 18:13

! 21 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte canlı fiyatlar...

Piyasalardaki güncel gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. Dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşüşe geçerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı. Şimdi yüz binlerce vatandaşlar 21 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı

Dolar ve eurodaki son durum, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Bir süredir dengesiz bir grafik çizen dolar Cuma günü kapanışta 5.79 - 5.80 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 21 Ekim'e 5.7955 bandında başladı. Peki, 21 Ekim dolar ve euro alış satış fiyatı kaç TL, ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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